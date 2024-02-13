Вибори у США: Розрив між Байденом і Трампом скоротився

Після публікації доповіді спеціального радника, яка ставить під сумнів гостроту розуму чинного президента Джо Байдена, опитування демонструють, що розрив між ним і його потенційним суперником на виборах Дональдом Трампом є не надто значним.

Про це свідчить опитування, проведене Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда".

Трамп отримав підтримку 37% респондентів, тоді як Байден - 34%. При цьому похибка в опитуванні складає 2,9%. Примітно, що опитування минулого місяця показало, що Трамп лідирував з перевагою в 6 відсоткових пунктів.

Крім того, близько 10% опитаних заявили, що планують голосувати за інших кандидатів, тоді як 12% заявили, що не будуть голосувати взагалі. Ще 8% відмовилися відповідати.

Соціальне опитування проводили всього через кілька днів після того, як спеціальний радник Роберт Гур опублікував 388-сторінковий звіт, у якому назвав президента "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Воно також показало, що однією з потенційних серйозних політичних проблем, з якими стикається Трамп, є чотири кримінальні переслідування, що тривають проти нього.

Кожен четвертий республіканець і близько половини незалежних респондентів заявили, що не голосуватимуть за Трампа, якщо суд присяжних визнає його винним у скоєнні тяжкого злочину.

Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецрадника, показало, що 86% американців вважають Байдена занадто старим, щоб залишатися на посаді.

Водночас більше ніж половина - або 59% - вважають, що і Байден, і Трамп занадто старі.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила в інтерв'ю минулого тижня, на тлі занепокоєння щодо віку президента Джо Байдена, що готова до потенційного президентства.