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АНАЛІТИКА

Інфляція в США в січні сповільнилася до 3,1%, очікувалося ослаблення до 2,9%

 

Споживчі ціни (індекс CPI) у США в січні зросли на 3,1% відносно того ж місяця 2023 року, повідомило міністерство праці країни.

Інфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у грудні.

Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав ослаблення інфляції до 2,9%.

Ціни на енергоносії в Штатах минулого місяця впали на 4,6% у річному вираженні після зниження на 2% у грудні. Зокрема бензин подешевшав на 6,4%.

Темпи зростання вартості продуктів харчування сповільнилися до 2,6% з 2,7%, нових автомобілів - до 0,7% з 1%, одягу - до 0,1% з 1%, товарів медичного призначення - до 3% з 4,7%, транспортних послуг - до 9,5% з 9,7%.

Індекс CPI у січні збільшився на 0,3% відносно попереднього місяця після підвищення на 0,2% у грудні. Січневі темпи зростання стали максимальними за 4 місяці.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця збільшилися на 0,4% у щомісячному і на 3,9% у річному вираженні. У грудні підвищення становило 0,3% і 3,9% відповідно. Аналітики в середньому прогнозували збільшення індексу Core CPI на 0,3% порівняно з груднем і на 3,7% у річному вираженні.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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