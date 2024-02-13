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Інфляція в США в січні сповільнилася до 3,1%, очікувалося ослаблення до 2,9%
17:37 13.02.2024 |
Споживчі ціни (індекс CPI) у США в січні зросли на 3,1% відносно того ж місяця 2023 року, повідомило міністерство праці країни.
Інфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у грудні.
Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав ослаблення інфляції до 2,9%.
Ціни на енергоносії в Штатах минулого місяця впали на 4,6% у річному вираженні після зниження на 2% у грудні. Зокрема бензин подешевшав на 6,4%.
Темпи зростання вартості продуктів харчування сповільнилися до 2,6% з 2,7%, нових автомобілів - до 0,7% з 1%, одягу - до 0,1% з 1%, товарів медичного призначення - до 3% з 4,7%, транспортних послуг - до 9,5% з 9,7%.
Індекс CPI у січні збільшився на 0,3% відносно попереднього місяця після підвищення на 0,2% у грудні. Січневі темпи зростання стали максимальними за 4 місяці.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця збільшилися на 0,4% у щомісячному і на 3,9% у річному вираженні. У грудні підвищення становило 0,3% і 3,9% відповідно. Аналітики в середньому прогнозували збільшення індексу Core CPI на 0,3% порівняно з груднем і на 3,7% у річному вираженні.
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦБ становить 2%.
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