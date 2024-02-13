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Джильберт Честертон
У Бельгії фермери перекрили порт Антверпена
16:34 13.02.2024 |
Сотні фермерів на тракторах заблокували дороги навколо одного з найбільших контейнерних портів Європи в бельгійському Антверпені, вимагаючи кращої оплати та умов праці.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
За словами директора асоціації портових компаній Alfaport VOKA Стефана Ван Фречема, протести порушили операції в порту.
"Жоден вантаж не можуть доставити або забрати, оскільки вантажівки зупинили, а співробітників допускають до роботи тільки після тривалого очікування", - зазначив він.
Ван Фречем додав, що це коштує компаніям, які працюють в порту, мільйони євро "за конфлікт, в якому вони не беруть участі".
Затримки в обробці вантажів додаються до проблем, з якими вже стикаються портові компанії, оскільки напади на комерційні судна в Червоному морі змушують їх триматися подалі від Суецького каналу та обирати довші маршрути в обхід Африки.
"Ланцюги поставок вже порушені. Тепер кораблі, які вже працюють поза своїм звичним графіком, прибувають у порт, де не можуть розвантажитися. Це викликає велике занепокоєння", - вказав Ван Фречем.
Представник порту повідомив, що дороги заблокували в різних місцях, що порушило рух та викликало довгі черги вантажівок.
Цьому протесту фермерів передували подібні акції фермерів у Франції, Бельгії, Нідерландах та інших країнах, які також вимагають пом'якшення екологічних норм та кращого захисту від дешевого імпорту.
Зокрема польські фермери вдень 13 лютого заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною "Корчова - Краковець".
Раніше іспанські фермери влаштували протести по всій території країни з блокуванням доріг.
Італійські фермери у п'ятницю проїхалися під Колізеєм тракторами у кольорах національного прапора, а угорські - влаштували протест біля кордону з Україною.
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