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Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
16:29 13.02.2024 |
Польські фермери розпочали блокування руху біля пункту пропуску «Корчова», що навпроти українського - «Краківець».
Про це повідомили в ДПСУ, передає Укрінформ.
Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску «Корчова», що навпроти українського «Краківець». Згідно з інформацією від польських колег, пікетувальники мають намір на одну годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну.
Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься, повідомили в ДПСУ.
Як повідомлялось, раніше польські фермери обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Зосін-Устилуг» та «Долгобичув-Угринів» і знову заблокували «Шегині».
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