Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери розпочали блокування руху біля пункту пропуску «Корчова», що навпроти українського - «Краківець».

Про це повідомили в ДПСУ, передає Укрінформ.

Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску «Корчова», що навпроти українського «Краківець». Згідно з інформацією від польських колег, пікетувальники мають намір на одну годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну.

Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься, повідомили в ДПСУ.

Як повідомлялось, раніше польські фермери обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Зосін-Устилуг» та «Долгобичув-Угринів» і знову заблокували «Шегині».