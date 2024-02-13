Трамп закликав НАТО допомагати Україні на рівні з США

Експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп посилив свою критику НАТО щодо рівня допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у соціальній мережі Truth Social.

"Ми допомагаємо Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО. У нас немає нікого (при владі), кого б вони поважали, і вони наполягають на тому, щоб платити набагато менше, ніж ми. Неправильно, НАТО має платити на рівні з нами, і зараз. Вони зроблять це, якщо їх правильно попросити. Якщо ні, тоді Америка передусім", - зазначив Трамп.

За його словами, коли він був президентом США, то зробив НАТО "сильним", змушуючи членів Альянсу платити більше, щоб досягти цільових показників оборонних витрат у 2 відсотки ВВП.

"Коли я сказав 20 країнам, які не платили свою справедливу частку, що вони повинні платити, і сказав, що без цього ви не матимете військового захисту США, гроші потекли рікою. Після стількох років, коли США оплачували рахунки, це було прекрасне видовище. Але тепер, коли мене немає, щоб сказати: "Ви повинні платити", вони знову взялися за старе", - резюмував Трамп.

Раніше у Держдепі на тлі скандальних заяв експрезидента Дональда Трампа щодо погроз союзникам нагадали про події після 11 вересня 2001 року, коли НАТО став на захист США.

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.