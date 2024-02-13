Заяви Трампа щодо НАТО розділили Республіканську партію

Заяви експрезидента США Дональда Трампа про відмову від захисту союзників по НАТО викликали розбіжності між республіканцями, які прагнуть дотримуватись зобов'язань Сполучених Штатів в Альянсі, та тими, хто підтримує лідера президентських перегонів від партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Одні республіканці применшили значення висловлювань Трампа, які занепокоїли генсека НАТО та країни-члени Альянсу, водночас інші засудили заяви експрезидента.

"Це все сарказм. Йдеться про те, щоб вони (союзники по Альянсу) заплатили ціну. Ви знаєте, більшість з них цього не зробили", - сказав сенатор від республіканців Томмі Тубервіль про те, що Трамп "заохочуватиме" РФ робити "все, що вона захоче" з членами НАТО, які порушують зобов'язання щодо виділення 2 відсотків свого ВВП на оборонні витрати.

Тим часом, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд заявив, що в жодному разі не згоден з тим, що Сполучені Штати мають відвернутися від своїх союзників.

"Це, по-перше, ніколи не робилося раніше, і не повинно робитися. Очевидно, що кожен має виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас вбити, якщо ви цього не зробите, - це неправильний шлях", - додав він.

За словами сенаторки від республіканців Джоні Ернст, Сполучені Штати не повинні заохочувати противників подібними заявами.

"Очевидно, що європейці є нашими партнерами. Ми будемо продовжувати заохочувати їх робити внесок у НАТО та працювати краще", - вказала вона.

Через висловлювання Трампа серед демократів лунають думки, що можуть знадобитися додаткові запобіжні заходи на додаток до заборони президенту США виходити з НАТО без згоди Конгресу, втім сенатор від республіканців Марко Рубіо, який є автором відповідного закону, заперечив, що законодавці повинні встановлювати запобіжники навколо зобов'язань Вашингтона.

"Він (Трамп) не сказав нічого на перспективу. Він розповів історію, аналогію, називайте це як завгодно, про те, як він підходив до цього в минулому. Жодного разу він не сказав "я не буду захищати країни-члени НАТО в майбутньому", нічого подібного. Це те, як це подається, але це не те, що він сказав", - наголосив він.

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.