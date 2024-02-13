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Азербайджан звинуватив Вірменію у обстрілах і оголосив про «відплату»
12:24 13.02.2024 |
Державна прикордонна служба Азербайджану у вівторок, 13 лютого, заявила про повне знищення бойового посту збройних сил Вірменії поблизу прикордонного населеного пункту Неркин Ханд та "серйозні втрати" серед вірменських військових, повідомляє азербайджанська державна інформаційна агенція АЗЕРТАДЖ.
Атаку у прикордонному населеному пункті в Азербайджані назвали "операцією відплати" за обстріл, у якому Баку звинуватило Єреван напередодні. За твердженнями міністерства оборони Азербайджану, у понеділок ввечері вірменські війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї по позиціях азербайджанської армії у прикордонному регіоні.
Як заявили у міністерстві закордонних справ Азербайджану, внаслідок обстрілу був поранений прикордонник цієї країни. "Ця провокація Вірменії є серйозним ударом по мирному процесу між Азербайджаном і Вірменією", - зазначили у МЗС.
Так також стверджують, що "провокація" була здійснена саме на територіях за якими "спостерігає місія Європейського Союзу у Вірменії, "що викликає серйозне занепокоєння щодо цілей і завдань цієї місії".
У Вірменії відкидають обвинувачення Азербайджану і кажуть про двох убитих
Своєю чергою міністерство оборони Вірменії спростувало інформацію про обстріли території Азербайджану напередодні.
Водночас інформацію про обстріл позицій вірменської армії поблизу Неркин Ханд у Єревані підтвердили. Він почався близько 05:30 за місцевим часом і тривав приблизно чотири години. Попередньо повідомляється про двох убитих вірменських солдатів та неназвану кількість поранених.
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