На кордоні з Польщею заблоковані п’ять пунктів пропуску, в чергах - 1250 вантажівок

Станом на ранок 13 лютого заблоковано п'ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею, в чергах перебувають близько 1250 вантажних транспортних засобів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«Наразі фактично на п'яти напрямках на території Польщі блокується рух саме для вантажних транспортних засобів», - повідомив він.

Спікер уточнив, що вчора до 10:00 польські фермери блокували лише два напрямки - «Ягодин» і «Рава-Руська», потім поновили блокування пункту пропуску «Шегині», а також стали блокувати «Устилуг» та «Угринів».

«Станом на сьогоднішній ранок на всіх цих п'яти напрямках в чергах перебуває десь 1250 вантажних транспортних засобів», - поінформував Демченко.

За його словами, найбільші черги з вантажівок, які перебувають на території Польщі і очікують можливості перетину кордону в бік України, наразі біля пунктів пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська».

«Звісно, що пропускається невеличка кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати по кожному з напрямків одну, дві, три автівки як в бік Польщі, так і на виїзд з Польщі. Все залежить від організаторів і учасників протесту, їхнього бажання пропустити автомобілі через умовні місця, де вони блокують рух», - підкреслив він.

Речник ДПСУ відзначив, що не блокується рух для інших категорій транспорту, а це означає, що легкові автівки та пасажирські автобуси можуть вільно перетинати кордон в обох напрямках.

Водночас кращою є ситуація по напрямку пунктів пропуску «Устилуг» і «Угринів», де практично відсутні черги. Проте Демченко пояснив, що кожен пункт пропуску, кожен напрямок має свої особливості, «бо десь можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн, десь лише менші».

Як повідомлялось, польські аграрії 9 лютого розпочали блокування кількох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів «Солідарність», блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.