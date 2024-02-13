Пентагон: Остін хоче брати участь у «Рамштайні» попри госпіталізацію

Глава Пентагону Ллойд Остін має намір взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") попри свою госпіталізацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пат Райдер.

Райдер підтвердив, що Остін скасував свою поїздку до Брюсселя і засідання групи відбудеться у віртуальному форматі.

"Хоча міністр Остін наразі має намір брати участь у віртуальному засіданні, все залежатиме від стану його здоров'я", - додав представник американського оборонного відомства.

Райдер додав, що за потреби на засіданні Остіна представлятиме помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, яка перебуватиме в Брюсселі.

Крім того, за його словами, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун також візьме участь у засіданні віртуально з Вашингтона.

Нагадаємо, очільника Пентагону поклали у відділення інтенсивної терапії. Він передав свої обов'язки заступниці Кетлін Гікс.

За прогнозами лікарів, Остін зможе повернутись до виконання своїх обов'язків уже у вівторок, 13 лютого.

Засідання у форматі "Рамштайн" мало відбутись 14 лютого у Брюсселі паралельно із зустріччю міністрів оборони країн НАТО.