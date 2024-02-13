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На кордоні Молдови й Румунії, де протестують фермери, застрягли понад сотня вантажівок
09:48 13.02.2024 |
Понад сотня великих фур та понад сотня пасажирів застрягли на одному з КПП між Молдовою і Румунією через протест фермерів, які перекрили рух.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
На пізній вечір 12 лютого на КПП Леушені-Албіца стояли у черзі 136 великих вантажівок, п'ять автобусів і чотири мікроавтобуси. Ще 230 легкових авто поліція спрямувала на інші КПП.
Прикордонна поліція Молдови закликала блокувальників припинити протест у такій формі та поважати права інших громадян.
Нагадаємо, вдень 12 лютого асоціація "Сила фермерів" анонсувала серію протестів по всій території країни з блокуванням доріг, у тому числі на КПП "Леушені".
Протестувальники вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми та хочуть, серед іншого, 400 млн леїв на компенсації середнім і дрібним аграріям, які, за їхніми словами, найбільше постраждали від різних викликів за останні два роки.
Як відомо, останніми тижнями фермерські протести проходять у багатьох країнах Європи. Здебільшого аграрії нарікають на нові "зелені" правила ЄС, які здорожують їм вартість виробництва, та неможливість конкурувати з дешевшою продукцією з третіх країн. Також вони вимагають збереження або запровадження податкових пільг.
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