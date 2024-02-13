Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На кордоні Молдови й Румунії, де протестують фермери, застрягли понад сотня вантажівок

 

Понад сотня великих фур та понад сотня пасажирів застрягли на одному з КПП між Молдовою і Румунією через протест фермерів, які перекрили рух.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На пізній вечір 12 лютого на КПП Леушені-Албіца стояли у черзі 136 великих вантажівок, п'ять автобусів і чотири мікроавтобуси. Ще 230 легкових авто поліція спрямувала на інші КПП.

Прикордонна поліція Молдови закликала блокувальників припинити протест у такій формі та поважати права інших громадян.

Нагадаємо, вдень 12 лютого асоціація "Сила фермерів" анонсувала серію протестів по всій території країни з блокуванням доріг, у тому числі на КПП "Леушені".

Протестувальники вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми та хочуть, серед іншого, 400 млн леїв на компенсації середнім і дрібним аграріям, які, за їхніми словами, найбільше постраждали від різних викликів за останні два роки.

Як відомо, останніми тижнями фермерські протести проходять у багатьох країнах Європи. Здебільшого аграрії нарікають на нові "зелені" правила ЄС, які здорожують їм вартість виробництва, та неможливість конкурувати з дешевшою продукцією з третіх країн. Також вони вимагають збереження або запровадження податкових пільг.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8951
  0,2717
 0,72
EUR
 1
 40,8092
  0,2963
 0,73

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8032  0,16 0,43 38,3568  0,19 0,50
EUR 40,7840  0,13 0,32 41,5396  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8600  0,29 0,77 37,8950  0,30 0,78
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес