На кордоні Молдови й Румунії, де протестують фермери, застрягли понад сотня вантажівок

Понад сотня великих фур та понад сотня пасажирів застрягли на одному з КПП між Молдовою і Румунією через протест фермерів, які перекрили рух.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На пізній вечір 12 лютого на КПП Леушені-Албіца стояли у черзі 136 великих вантажівок, п'ять автобусів і чотири мікроавтобуси. Ще 230 легкових авто поліція спрямувала на інші КПП.

Прикордонна поліція Молдови закликала блокувальників припинити протест у такій формі та поважати права інших громадян.

Нагадаємо, вдень 12 лютого асоціація "Сила фермерів" анонсувала серію протестів по всій території країни з блокуванням доріг, у тому числі на КПП "Леушені".

Протестувальники вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми та хочуть, серед іншого, 400 млн леїв на компенсації середнім і дрібним аграріям, які, за їхніми словами, найбільше постраждали від різних викликів за останні два роки.

Як відомо, останніми тижнями фермерські протести проходять у багатьох країнах Європи. Здебільшого аграрії нарікають на нові "зелені" правила ЄС, які здорожують їм вартість виробництва, та неможливість конкурувати з дешевшою продукцією з третіх країн. Також вони вимагають збереження або запровадження податкових пільг.