Маск висміяв інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону

Ілон Маск у соціальній мережі Twitter висміяв «історичні відступи» російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду Ілона Маска у Twitter.

Маск на своїй сторінці опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну. На поставлене запитання диктатор РФ нібито почав шукати "історичні паралелі".

"Я до цього підходжу. Ось бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...", - заявив Путін у жартівливій репліці на картинці.



