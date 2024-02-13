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АНАЛІТИКА

Маск висміяв інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону

 

Ілон Маск у соціальній мережі Twitter висміяв «історичні відступи» російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду Ілона Маска у Twitter.

Маск на своїй сторінці опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну. На поставлене запитання диктатор РФ нібито почав шукати "історичні паралелі".

"Я до цього підходжу. Ось бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...", - заявив Путін у жартівливій репліці на картинці.

Маск висміяв інтерв&apos;ю Путіна пропагандисту Карлсону

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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