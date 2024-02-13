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АНАЛІТИКА

Rheinmetall: Потреби України у снарядах перевершують можливості виробництва Німеччини

 

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік і німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу.

Слова Паппергера наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Німеччині знадобиться "від десяти до 15 років" на поповнення власних запасів.

Загалом, ми хочемо виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік до 2025 року", - сказав Паппергер.

Він також закликав німецький уряд реалістично підійти до оснащення Бундесверу озброєними дронами.

"В Україні ведеться новий тип війни з використанням безпілотників, і тут все ще точаться дебати про те, чи варто озброювати безпілотники", - додав керівник концерну.

Напередодні стало відомо, що у Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів.

На церемонії закладання нового заводу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби Європа могла успішно стримувати агресорів.
 

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