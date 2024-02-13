Камала Харріс готова замінити Джо Байдена

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Харріс заявила в розмові з журналістами американського видання The Wall Street Journal (WSJ) у понеділок, 12 лютого, що вона готова виконувати обов'язки президента США у разі такої потреби. "Я готова виконувати обов'язки. У цьому немає жодних сумнівів", - сказала вона, відповідаючи на прохання прокоментувати побоювання виборців стосовно віку чинного президента США Джо Байдена.

За словами Харріс, кожен, хто бачить її за роботою, розуміє її здатність керувати, пише WSJ. За даними джерел видання в Демократичній партії США, серйозних розмов про заміну Байдена на іншого кандидата на майбутніх президентських виборах демократи не ведуть. Крім того, зазначає WSJ, терміни подачі документів для участі в праймеріз вже минули.

Якщо 81-річний Джо Байден з якої-небудь причини вирішить зняти свою кандидатуру з призначених на листопад поточного року виборів, то віцепрезидентці Камалі Харріс для заміни його на з'їзді Демократичної партії в серпні потрібно буде домогтися підтримки більшості демократичних делегатів. Якщо ж президент зніме свою кандидатуру вже після з'їзду, його наступника на виборах визначатиме Національний комітет Демпартії, повідомляє WSJ.

Харріс розкритикувала доповідь, що називає Байдена "людиною з поганою пам'яттю"

10 лютого Харріс назвала Доповідь спецпрокурора Роберта Хера, в якому Джо Байден називається "літньою людиною з поганою пам'яттю", політично мотивованою. Аналогічної думки дотримується представник юрисконсульта Білого дому Ян Семс. Він припустив, що член Республіканської партії Хер міг перебувати під тиском "напруженої політичної обстановки".

Джо Байдена раніше підозрювали в неналежному зберіганні таємних документів. Так, восени 2022 року в його колишньому кабінеті в центрі дипломатії та глобальної взаємодії у Вашингтоні знайшли близько 10 таємних документів часів його віце-президентства при президенті Бараку Обамі. Серед виявлених таємних паперів виявилися дані розвідки про Україну, Іран і Великобританію.

Реакція Джо Байдена на звинувачення в забудькуватості

Сам президент Сполучених Штатів на звинувачення відреагував дуже різко. "Я стара людина з добрими намірами, і я знаю, що я, хай йому біс, роблю. Я президент, і я поставив цю країну на ноги", - заявив Байден. Він також відкинув твердження, що не пам'ятає рік смерті свого сина: "Як, в біса, він посмів згадувати це питання? Коли мене запитали про це, я подумав: не ваша собача справа. Кожен день пам'яті ми проводимо службу в пам'ять про нього, на якій присутні друзі, родичі і люди, які його любили. Мені ніхто не потрібен, щоб нагадувати, коли він помер".

Байден все одно забуває і плутає імена

Попри те, що Білий дім заперечує проблеми з пам'яттю президента Байдена, він і надалі помиляється у своїх публічних виступах. Так, під час нещодавнього прийому в Нью-Йорку, де збиралися кошти на його президентську кампанію, Джо Байден переплутав колишніх федеральних канцлерів Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) і Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Крім того, у своїх недавніх виступах американський лідер сплутав президента Франції Еммануеля Макрона з покійним Франсуа Міттераном, а також називав президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі лідером Мексики. 6 лютого Байден забув назву палестинського руху ХАМАС і, подумавши, назвав його "опозицією".