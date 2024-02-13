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Білий дім: Байден не планує відправляти Остіна у відставку через госпіталізацію
23:51 12.02.2024 |
Президент США Джо Байден впевнений, що голова Пентагону Ллойд Остін може виконувати свої обов'язки на тлі нещодавньої госпіталізації через проблеми із сечовим міхуром.
Про це, як пише "Європейська правда", на брифінгу 12 лютого заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
На пряме питання, чи має Байден занепокоєння, що через проблеми зі здоров'ям Остін не може виконувати свої обов'язки, Кірбі відповів: "Жодних".
Він зазначив, що не знає, чи говорили президент США й голова Пентагону після госпіталізації останнього.
Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда, куди госпіталізували Остіна, не зміг спрогнозувати, як довго він перебуватиме у лікарні, однак наголосили, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання від раку.
Як відомо, Остін з 1 січня перебував в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.
Після цього у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.
15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні, а 29 січня він повернувся в Пентагон.
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