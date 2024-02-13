ЄС планує вперше запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ - Bloomberg

ЄС пропонує включити три китайські компанії, які допомагали РФ, до санкційного списку, що буде першим випадком запровадження санкцій проти китайських компаній за війну, яку розвʼязала Росія.

Про це пише Bloomberg.

Проєкт запропонованих санкцій все ще потребує затвердження усіх країн членів, деякі з яких раніше блокували будь яке включення китайських компаній до санкційних списків.

Якщо рішення приймуть, це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження проти компаній у материковому Китаї з моменту вторгнення Росії в Україну.

Зазначається, що згідно з проєктом пропозиції, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, до списку також потрапили компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.

Обмеження заборонять компаніям з ЄС торгувати з фірмами, які внесли до списку.

Це питання є критично важливим для ЄС, який вважає Пекін одним з найважливіших торговельних партнерів.

Назви трьох компаній не повідомляють, але зазначають, що згідно з документом, компанії, що займаються переважно технологіями та електронікою, звинувачуються у "сприянні військовому і технологічному посиленню Росії або розвитку російського сектору оборони і безпеки".