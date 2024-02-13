Заморожені активи РФ для Києва: Рада ЄС зробила перший крок

Рада Європейського Союзу у понеділок, 12 лютого, затвердила рішення, що є правовою основою для використання прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії для України. Документ роз'яснює зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами та резервами центробанку РФ, замороженими внаслідок обмежувальних заходів ЄС.

Зокрема, "центральні депозитарії, які володіють активами центробанку на суму більше одного мільйона євро, повинні окремо враховувати надзвичайні залишки коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також мають зберігати відповідні доходи окремо", йдеться у постанові Ради ЄС. Крім того, депозитаріям "забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком", зазначається далі.

Рішення Брюсселя "дає можливість Раді ухвалити рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного за рахунок цього чистого прибутку, для підтримки України, її відновлення та реконструкції на пізнішому етапі", зазначається в документі. При цьому з урахуванням ризиків та витрат, пов'язаних зі зберіганням заморожених активів центробанку Росії, кожен центральний депозитарій "може звернутися до свого наглядового органу з проханням санкціонувати випуск частини цього чистого прибутку з урахуванням дотримання статутного капіталу та вимог до управління ризиками", пояснили у Раді Євросоюзу.

Нагадаємо, після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України Євросоюз запровадив кілька пакетів санкцій щодо Москви. За оцінкою Єврокомісії, в рамках рестрикцій у ЄС заблоковані активи центробанку РФ на понад 200 млрд євро. Брюссель має плани направити заморожені російські активи на відновлення України, але для цього в ЄС необхідно подолати законодавчі бар'єри.