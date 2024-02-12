Xiaomi заявила, що перевірки китайських компаній в Індії турбують постачальників

Xiaomi у комунікації з владою Індії заявила що китайські компанії непокоять перевірки бізнесу, які були викликані геополітичними негараздами між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство інформаційних технологій Індії надіслало запит до компанії Xiaomi, аби дізнатись, які напрями допоможуть країні розвивати сектор виробництва компонентів.

Xiaomi має найбільшу частку на індійському ринку смартфонів (близько 18%).

У відповідь на запит, китайська компанія повідомила індійському уряду, що пильна перевірка китайських компаній змусила постачальників компонентів для смартфонів з обережністю ставитися до відкриття операцій в Індії.

Як відомо, Індія посилила контроль над китайським бізнесом після того, як у 2020 році під час прикордонного зіткнення між двома країнами загинуло щонайменше 20 індійських солдатів і четверо - китайських.

Ця перевірка порушила інвестиційні плани великих китайських компаній і викликала неодноразові невдоволення з боку самого Китаю.

Хоча китайські компанії, що працюють в Індії, стримано висловлюються про цю перевірку, лист Xiaomi свідчить про те, що вони продовжують боротися в Індії, особливо в секторі смартфонів, де багато критично важливих компонентів надходять від китайських постачальників.

У листі Xiaomi йдеться про проблеми, пов'язані з дотриманням законодавства та візовими питаннями, але не уточнюється, які саме. У листі сказано, що "уряд повинен вирішити ці проблеми і працювати над зміцненням довіри серед іноземних постачальників комплектуючих, заохочуючи їх до створення виробничих потужностей в Індії".