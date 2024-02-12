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Siemens закриває бізнес у Росії
17:54 12.02.2024 |
Російська структура Siemens AG ТОВ "Системс" (колишнє ТОВ "Сіменс") планує у лютому 2024 року ініціювати процедуру добровільної ліквідації.
Про це пише "Интерфакс" із посиланням на звіт компанії за результатами 2023 року.
Причина добровільної ліквідації - неможливість продовжувати свою звичайну діяльність, пов'язану з імпортом товарів у РФ.
У 2023 році виручка ТОВ "Системс" становила 278,8 млн рублів (понад 3 млн дол) проти 6,32 млрд рублів (66 млн дол) роком раніше. Чистий збиток - 279,6 млн рублів.
"На балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках (у сумі - 843,6 млн рублів).
Компанія нагадала, що у зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 році призупинив нові замовлення і поставки в країну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Siemens почав роботу в Росії ще в середині XIX століття, співпраця не припинялася, зокрема в період СРСР.
Станом на кінець 2023 року у Росії було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens AG. Наразі частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, частина - змінила власників.
Siemens AG, зокрема, займається операціями у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем.
Нагадаємо:
У травні 2022 року німецький концерн Siemens оголосив, що вийде з російського ринку через війну в Україні: компанія почала процедуру згортання всієї промислової діяльності.
Перед цим німецький концерн Siemens повідомив Російську залізницю (РЖД) про призупинення контракту на покупку високошвидкісних електропоїздів "Сапсан".
Раніше компанія потрапила у скандал після того, як з'ясувалось, що Siemens поставила в Росію газові турбіни, які пізніше були встановлені в окупованому Криму, який є суб'єктом санкцій з боку ЄС.
Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.
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