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У ЄС досягли угоди про реформування бюджетних правил
17:49 12.02.2024 |
Європейський парламент і країни-члени ЄС уранці 10 лютого досягли угоди про реформування бюджетних правил ЄС, спрямованих на стимулювання інвестицій за умов одночасного контролю над витратами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Нова домовленість оновить чинні бюджетні правила ЄС, відомі як Пакт стабільності та зростання, створені наприкінці 1990-х років. Вони обмежують держборг країн 60% валового внутрішнього продукту, а державний дефіцит - до 3%.
Ці бюджетні рамки вважалися занадто жорсткими і ніколи не дотримувалися. Їх призупинили після пандемії коронавірусу, щоб дати державам-членам ЄС можливість витрачати більше коштів на підтримку економіки.
Дискусії під час перегляду бюджетних правил ЄС стосувались того, наскільки вони мають бути пом'якшені на постійній основі. Приміром, група країн на чолі з Францією пропонувала послабити обмеження на витрати на "зелені" й оборонні технології.
Зрештою, в основі нових правил ліг індивідуальний підхід: кожна країна ЄС готує власну програму забезпечення стійкості держборгу, що дає їй більше часу для реформ та інвестицій, а також дозволяє менш болісно повернутись до режиму економії.
Групі держав на чолі з Німеччиною вдалось домогтись запровадження кількісних показників скорочення боргу та дефіциту для всіх країн ЄС, незважаючи на небажання Франції та Італії.
Реформу, попередньо погоджену на рівні Ради Євросоюзу минулого року, ще мають схвалити держави-члени й Європейський парламент - що, як очікується, станеться до виборів у червні. Після цього нові бюджетні правила почнуть застосовуватись із 2025 року.
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