Фінансові новини
- |
- 12.02.24
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експрезидент Монголії висміяв «історичні екскурси» Путіна
17:39 12.02.2024 |
У відповідь на розлогу розповідь про історію президента Росії Володимира Путіна в інтерв'ю американцю Такеру Карлсону, колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в понеділок, 12 лютого, опублікував мапу Монгольської імперії, на якій окремо вказана невелика територія, яку займало Московське князівство у 1471 році.
"Після лекції Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація", - написав Елбегдорж у соцмережі X.
У інтерв'ю Карлсону, Путін вчергове спекулював на історичних питаннях та поширював історичні міфи, починаючи від претензій на те, що виключно Росія є спадкоємницею Київської Русі, і закінчуючи тезами про те, що "Україну створив Володимир Ленін" і взагалі "Україна - штучне утворення".
Також він вкотре заявляв, що Росія претендує в Україні на певні "історичні землі". Ймовірно, саме в цьому контексті Елбегдорж продемонстрував історичну мапу, де у складі Монгольської імперії перебували території сучасних Росії, Китаю, Ірану та низки інших країн.
Зауважимо, що Елбегдорж за часів СРСР закінчив Львівське військово-політичне училище (нині - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Від початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримував Україну, закликав Путіна припинити вторгнення та винищення народів Бурятії, Туви, Калмикії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Xiaomi заявила, що перевірки китайських компаній в Індії турбують постачальників
|Siemens закриває бізнес у Росії
|У ЄС досягли угоди про реформування бюджетних правил
|Експрезидент Монголії висміяв «історичні екскурси» Путіна
|На карнавалі у Дюссельдорфі висміяли Путіна і патріарха Кирила
|Суд США зобов'язав Маска дати свідчення SEC у справі про купівлю Twitter
|Росія за рік опустилася з 1 на 4 місце у списку головних загроз у країнах G7
Бізнес
|В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ
|Новий позашляховик Mazda CX-70 представлений офіційно
|OpenAI досягла позначки в 2 мільярди доларів річного доходу – FT
|Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ
|Apple випустила окремі програми Music, TV і Devices для Windows
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок