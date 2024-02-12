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На карнавалі у Дюссельдорфі висміяли Путіна і патріарха Кирила
17:30 12.02.2024 |
У німецькому Дюссельдорфі на традиційному карнавалі у так званий "божевільний понеділок" (Rosenmontag) - перший день тижня перед початком Великого посту - продемонстрували величезні карикатурні фігури відомих політиків із пап'є-маше.
Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".
Цього року під час карнавальної ходи висміяли патріарха РПЦ Кирила, президента РФ Владіміра Путіна, експрезидента США Дональда Трампа та інших.
Зокрема, Кирила зобразили фігурою, яка стоїть на колінах перед Путіним із головою на рівні паху.
Фігура Трампа була зображена з американським прапором в руках, який був перетворений на свастику.
На параді очікується близько 8 тисяч учасників, 85 піших груп, 110 платформ і 30 духових оркестрів.
"Божевільний понеділок" (Rosenmontag) є головним дійством карнавального сезону. Цього дня вулицями міст і сіл Рейнської області провозять сатиричні вози, які часом образливо висміюють політиків і знаменитостей.
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