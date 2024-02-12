Суд США зобов'язав Маска дати свідчення SEC у справі про купівлю Twitter

Федеральна суддя зобовʼязала мільярдера Ілона Маска знову дати свідчення у рамках розслідування Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) його поглинання соцмережі Twitter за 44 млрд дол, надавши регулятору і мільярдерові тиждень для узгодження дати і місця.

Про це пише Reuters.

Наказ судді Лорел Білер, виданий в суботу, формалізував попереднє рішення, винесене нею в грудні, яке стало на бік регулятора.

У жовтні SEC подала в суд на Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування його покупки в 2022 році Twitter. Маск відмовився брати участь в допиті у вересні, яке було частиною розслідування, заявили в SEC.

Агентство вивчає, чи дотримувався Маск закону при подачі необхідних документів про купівлю акцій Twitter, і чи були його заяви щодо цієї угоди правдивими.

Нагадаємо:

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування справи про купівлю Twitter вартістю 44 млрд доларів.

Серед заперечень Маска було те, що SEC намагається "переслідувати" його, а його адвокату потрібен час, щоб ознайомитися з потенційно важливими матеріалами, що містяться в біографії Маска, заявили тоді в SEC.