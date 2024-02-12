Росія за рік опустилася з 1 на 4 місце у списку головних загроз у країнах G7

Ризик загрози з боку Росії, що злетів у країнах G 7 у 2022 році на 1-е місце з 15-го роком раніше, у 2023 році опустився на 4-е місце у списку 32 можливих ризиків, такими є результати Мюнхенського індексу безпеки ( MSI ) 2024 року, опубліковані у понеділок.

"Майже всі показники, пов'язані з війною Росії проти України, впали, включно із використанням агресором ядерної зброї та перебоїв в енергопостачанні. Якщо минулого року Росія була головним ризиком для п'яти країн "Великої сімки", то тепер лише громадяни Великої Британії та Японії, як і раніше вважають її таким", - констатують склали індекси.

Вони уточнюють, що громадяни Німеччини тепер вказали Росію лише сьомою за величиною проблемою, а італійці - 12-ю.

Зазначається, що російська війна та ширша геополітична конкуренція, як і раніше, формують погляди громадян на інші країни, але менш інтенсивно, ніж минулого року. Білорусь, Китай, Іран і Росія - єдині країни, які в сукупності розглядаються швидше як загрози, ніж союзники.

"Після того, як позиції Росії різко впали минулого року, вони помірно відновилися в усіх країнах, окрім Японії, але залишаються дуже низькими. Китай, Індія та Південна Африка, як і раніше, вважають Росію радше союзником, аніж загрозою, а Бразилія ще не визначилася, що різко контрастує з поглядами громадян країн "Великої сімки", - зазначено у документі.

Згідно з ним, Україна, яка торік спостерігала найбільше зростання індексу, як і раніше, вважається союзником усіх держав G 7 і BICS (Бразилія, Індія, Китай і ПАР), але меншою мірою, ніж торік. Зокрема, якщо в листопаді 2022 року кількість країн, які вважали Україну союзницею, перевищувала кількість тих, хто її вважав загрозою в середньому на 35,5%, то в листопаді 2023 року - на 31%. Найбільші втрати за рік зафіксовано у Китаї (з 36% до 19%), ПАР (з 18% до 8%), Великій Британії (з 64% до 56%) та Бразилії (з 19% до 13%).

Водночас негативний показник Росії покращився з 25,2% до 18,0%, зокрема у Великій Британії з 60% до 48%, у США з 51% до 37%, Італії - з 50% до 33%, Німеччини - З 51% до 45%.

Більше того, в Китаї кількість тих, хто вважає Росію союзницею, стала більшою за кількість тих,хто вважають її загрозою на 59% проти 38% роком раніше, в ПАР - на 16% проти 5%, а в Індії залишилося на рівні 34%. Таким чином, у цих трьох країнах BICS Росія у сприйнятті себе як союзниці різко покращила свої оцінки порівняно з Україною.

Укладачі рейтингу також зазначили, що п'ять країн G 7 ставляться до Китаю більш прихильно, ніж минулого року, за винятком Канади та Японії, тоді як Китай почав вважати всі країни, окрім Росії та Білорусі, більш загрозливими, ніж минулого року. Це також єдина країна, яка розглядає США як загрозу, хоч і з невеликим відривом (-1%).

Зазначається, що незважаючи на численні відмінності у сприйнятті ризиків, громадяни у всьому світі продовжують розділяти серйозне занепокоєння щодо екологічних загроз. У всіх країнах, за винятком США, принаймні одна з трьох екологічних загроз, включених до індексу, входить до трійки лідерів. В результаті в загальному рейтингу ризиків на перше місце вийшли екстремальна погода та лісові пожежі, а на третє - руйнування природного довкілля, тоді як друге місце посіли кібератаки, які зараз вважаються головною проблемою як у Китаї, так і в США.

Упорядники рейтингу вказали, що MSI 2024 зафіксував сукупне зниження за 21 індикатором ризику, зокрема Covid -19 та майбутньою глобальною пандемією, проте за 10 індикаторами спостерігалося загальне зростання, зокрема, ще більше збільшилося сприйняття нетрадиційних ризиків.

"Люди у всьому світі, як і раніше, найбільше занепокоєні екологічними загрозами, тоді як сприйняття ризику масової міграції в результаті війни або зміни клімату, ісламського тероризму та організованої злочинності посилилося...Вражає, що громадяни всіх країн, окрім трьох - Бразилії, Японії та Південної Африки - відчувають менших економічних побоювань, ніж минулого року", - наголошується у звіті.

Мюнхенський індекс безпеки складається Мюнхенською конференцією з безпеки (MSC) у партнерстві з Kekst CNC . В опитуванні беруть участь по 1000 осіб із кожної країни. У 2022 році з опитування було вилучено Росію, але його було проведено в Україні.