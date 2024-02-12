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АНАЛІТИКА

Rheinmetall зводить новий завод з виробництва боєприпасів

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочинає спорудження нового заводу з випуску боєприпасів у землі Нижня Саксонія. В урочистій церемонії з нагоди початку зведення об'єкта в місті Унтерлюс, проведеній у понеділок, 12 лютого, взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністр оборони країни Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger), повідомляє агенція Reuters.

Новий завод Rheinmetall у Нижній Саксонії забезпечить безперебійне постачання боєприпасів для збройний сил Німеччини - Бундесверу. "Щоб забезпечити стратегічний суверенітет Німеччини у галузі виробництва боєприпасів, ми створюємо національне виробництво", - заявив Папперґер під час символічного закладення першого каменю у фундамент заводу, цитує Reuters.

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Новий завод вироблятиме артилерійські боєприпаси, вибухові речовини і компоненти для реактивної артилерії. Очікується, що потужність заводу становитиме близько 200 тисяч снарядів на рік. Rheinmetall планує інвестувати 300 мільйонів євро і створити близько 500 нових робочих місць. Випуск розпочнеться вже наступного року, кажуть у компанії.

Продукцію постачатимуть Бундесверу, НАТО й Україні

Новий завод дозволить Rheinmetall задовольнити попит Бундесверу на боєприпаси німецького виробництва і гарантувати поставки до країн-партнерів у разі кризи. Це має усунути нинішню залежність Німеччини від експортних ліцензій інших країн. Rheinmetall має намір зосередити в Унтерлюсі увесь ланцюжок виробництва артилерійських боєприпасів.

Артилерійських боєприпасів потребує як Бундесвер, так й інші партнери по Північноатлантичному альянсі (НАТО). Гостру потребу в снарядах до артсистем має також і Україна, якій Rheinmetall також постачає боєприпаси до артилерії, пише Reuters.

Нині компанія Rheinmetall є одним з найбільших виробників боєприпасів у світі, а на тлі війни Росії проти України й оголошеною канцлером Шольцом зміною курсу в оборонній політиці, компанія постійно нарощує виробничі потужності.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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