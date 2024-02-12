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АНАЛІТИКА

Австрія планує розірвати контракт на імпорт газу з РФ

 

Австрія прагне припинити довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV та російського "Газпрому" на постачання газу до країни.

Про це заявила у понеділок міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер, передає Reuters.

Тоді як австрійські чиновники наголошували, що після початку повномасштабної війни в Україні Росія більше не є надійним партнером, частково державна OMV збиралася виконувати контракт з "Газпромом", який мав тривати до 2040 року.

За словами Гевесслер, російська частка імпорту газу Австрією в грудні зросла до нового рекорду в 98%.

"Ринок і енергетичні компанії, які входять до нього, не виконують своїх зобов'язань щодо зменшення залежності від російського газу в достатній мірі. Диверсифікація нашого імпорту газу просувається надто повільно", - сказала міністерка.

Гевесслер повідомила, що її міністерство доручило економічному аналітичному центру Wifo провести до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту та небезпеку збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV", - сказала вона.

Міністерство енергетики також планує зобов'язати компанії, що продають газ в Австрії, вживати конкретних кроків для зменшення частки російського газу у своїй суміші.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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