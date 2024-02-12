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Ексрадник Трампа вважає, що його погрози вийти з НАТО слід сприймати серйозно
13:10 12.02.2024 |
Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.
Про це він сказав під час дискусії в ефірі MSNBC, пише "Європейська правда".
"Думаю, заяви Трампа слід сприймати цілком серйозно. Дуже багато хто зараз не сприймає це так - прихильники Трампа, і опоненти теж. Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО - думаю, це дуже реальна погроза, і вона мала б надзвичайно погані наслідки для США. І не лише у Північноатлантичному регіоні, а набагато ширше", - наголосив Болтон.
Очільник МЗС Франції в одному з останніх інтерв'ю висловив переконання, що Трамп у разі перемоги на виборах не обов'язково почне реалізовувати свої заяви щодо НАТО та що його можливо буде переконати.
Генсек НАТО заявляв, що не хвилюється, що США вийдуть з НАТО в разі перемоги Трампа.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого дому Дональд Трамп буде м'яким до президента Росії Владіміра Путіна.
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