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АНАЛІТИКА

Польські фермери заблокували ще три пункти пропуску на кордоні з Україною

 

Польські фермери 12 лютого розпочали акції протесту біля пункту пропуску "Зосін", а також "Долгобичув". Крім того, рух вантажівок знову заблоковано у пункті пропуску "Медика-Шегині".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір пропускати по три вантажівки на годину", - йдеться у повідомленні.

Водночас легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонн в обох напрямках оформлятимуть у звичайному режимі.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Учасники акції протесту мають намір пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

Крім того, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика - Шегині". Планується пропускати по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Раніше повідомлялося, що польські фермери, які протестують поблизу кордону з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок. Правоохоронці розслідують інцидент.

Як повідомлялося, 9 лютого польські фермери вранці розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною - "Медика - Шегині". Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску.

До того повідомлялося, що в межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п'яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три - 9 лютого, ще два - 12 лютого.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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