На двох заблокованих пунктах пропуску з Польщею - 1050 вантажівок

На двох заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску українсько-польського кордону - "Ягодин" і "Рава-Руська" - на перетин кордону очікує 1050 вантажівок.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Блокування відбувається на двох напрямках. Його учасники перешкоджають руху вантажних автомобілів на напрямках пункту пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська". Якщо говорити про кількість вантажівок, які зараз перебувають в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках, то це десь 1050 вантажівок, 400 з яких навпроти Рави-Руської і 650 - біля Ягодина", - сказав Демченко.

За минулу добу, зауважив він, через пункт пропуску "Ягодин" кордон перетнуло лише 145 вантажівок, 5 з яких в напрямку Польщі і 140 - в напрямку України. До блокування цього напрямку за добу на пункті пропуску "Ягодин" кордон перетинали 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, додав речник ДПСУ.

Він розповів, що, крім цього, маємо чергу десь приблизно із 1000 вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Краківець". "Цей напрямок не блокувався і не блокується, але черга виникла через блокування інших напрямків, оскільки водії шукають альтернативні пункти перетину кордону", - зазначив Демченко.

Що стосується пункту пропуску "Шегині", який трохи раніше був розблокований, то, за словами речника ДПСУ, зараз там рух вантажівок відбувається, але не можна виключати того, що такі дії польських протестувальників можуть знову поновитися.

Станом на ранок 12 лютого, повідомив Демченко, на цьому напрямку перебуває 200 вантажівок, які очікують на можливість перетнути кордон в бік України.

Водночас він зауважив, що на тих напрямках, де блокується рух вантажних транспортних засобів, є можливість перетинати кордон для легкових автомобілів і автобусів. "Рух для цієї категорії транспорту протестувальниками не блокується", - сказав речник ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин". Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року.

2 лютого 2024 року польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску.

9 лютого на польсько-українському кордоні поблизу пункту пропуску "Шегині" близько 100 польських страйкарів і 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону.