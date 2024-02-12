Фінансові новини
- |
- 12.02.24
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Угорщини подала у відставку
09:39 12.02.2024 |
Спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер тимчасово виконуватиме обов'язки президента після відставки Каталін Новак з посади.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Згідно із законами країни, Новак має письмово повідомити парламент про свою відставку, її мандат закінчиться лише тоді, коли депутати проголосують за це рішення.
Це означає, що Новак формально залишатиметься президентом до голосування в парламенті. Весняна сесія парламенту має розпочатися 26 лютого.
Наразі невідомо, чи буде скликано позачергове засідання на більш ранню дату після сьогоднішнього оголошення.
Відповідно до закону, парламент має п'ятнадцять днів, щоб звернутися до президента з проханням переглянути своє рішення. Однак видання зазначає, що такий крок є малоймовірним.
Новий президент має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення терміну повноважень попереднього.
Голова парламенту Ласло Кьовер призначить вибори, і новий президент вступить на посаду на восьмий день після оголошення результатів виборів, ймовірно, у другій половині березня.
До того часу обов'язки і повноваження президента Угорщини виконуватиме спікер парламенту Кьовера.
Кьовер не буде новачком на цій посаді. У 2012 році він понад місяць виконував президентські обов'язки після відставки Пала Шмітта.
Напередодні Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.
Скандал, який розгорівся нещодавно, пов'язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.
Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.
Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак.
У п'ятницю щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті, вимагаючи відставки Новак через її рішення помилувати чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українцям хочуть видавати «сертифікат захисника»
|Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
|Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело
|Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку України - Kyodo News
|Президент Угорщини подала у відставку
|У Польщі прогнозують зростання ВВП до 2% завдяки українським біженцям
|Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП «Ягодин-Дорогуськ», під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок
|Переможець президентських виборів Фінляндії висловився про підтримку України
|Джон Кірбі стане помічником президента США і радником Білого дому з питань національної безпеки
Бізнес
|Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
|Apple створила модель штучного інтелекту для редагування фотографій за допомогою текстових підказок
|Соцмережі Meta почнуть позначати контент, згенерований штучним інтелектом
|Audi представила оновлений позашляховик Q7
|У США виступили проти заборони на використання штучного інтелекту на фінансових біржах
|Австралія забороняє дзвінки працівникам у неробочий час
|Ford презентував оновлений кросовер Kuga