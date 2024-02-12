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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Угорщини подала у відставку

 

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер тимчасово виконуватиме обов'язки президента після відставки Каталін Новак з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Згідно із законами країни, Новак має письмово повідомити парламент про свою відставку, її мандат закінчиться лише тоді, коли депутати проголосують за це рішення.

Це означає, що Новак формально залишатиметься президентом до голосування в парламенті. Весняна сесія парламенту має розпочатися 26 лютого.

Наразі невідомо, чи буде скликано позачергове засідання на більш ранню дату після сьогоднішнього оголошення.

Відповідно до закону, парламент має п'ятнадцять днів, щоб звернутися до президента з проханням переглянути своє рішення. Однак видання зазначає, що такий крок є малоймовірним.

Новий президент має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення терміну повноважень попереднього.

Голова парламенту Ласло Кьовер призначить вибори, і новий президент вступить на посаду на восьмий день після оголошення результатів виборів, ймовірно, у другій половині березня.

До того часу обов'язки і повноваження президента Угорщини виконуватиме спікер парламенту Кьовера.

Кьовер не буде новачком на цій посаді. У 2012 році він понад місяць виконував президентські обов'язки після відставки Пала Шмітта.

Напередодні Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов'язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак.

У п'ятницю щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті, вимагаючи відставки Новак через її рішення помилувати чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.
Ключові теги: Угорщина
 

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