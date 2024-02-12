У Польщі прогнозують зростання ВВП до 2% завдяки українським біженцям

У Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п'яти років, за прогнозом, може становити на рівні 1,2-2%.

Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації РП Мацей Дущик під час обговорення у Сеймі у п'ятниці законопроєкту про допомогу українцям, передає кореспондент Укрінформу.

За словами посадовця, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим не лише з-поміж країн ЄС, а й країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Останні дані засвідчують, що цей рівень працевлаштування (біженців з України - ред.) у Польщі становить 67%, водночас у Німеччині він не сягає навіть 30%", - сказав Дущик.

Він повідомив, що в Управлінні соціального страхування (ZUS) зареєстровано більше як 750 тис. українців, що становить понад 70% від усіх іноземців.

"Громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування... Натомість, якщо йдеться про використання (системи ZUS - ред.), то ці суми загалом не такі великі", - підкреслив Дущик.

Він повідомив, що приплив воєнних біженців з України позначилося також на польському ВВП. Він нагадав, що останнім часом було проведено кілька незалежних досліджень щодо впливу цього чинника на зростання економіки РП.

"У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитися у перспективі кількох років, на скільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш імовірна оцінка - зростання ВВП впродовж п'яти років на 1,2-2%", - заявив Дущик, зауваживши, що це "досить багато".

Сейм Польщі у п'ятницю проголосував за зміни до прийнятого у березні 2022 року закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом. Змінами до закону передбачається продовження терміну легальності перебування воєнних біженців у Польщі до 30 червня; допустимості подальшого використання до цього часу будівель, де тимчасово проживають біженці з України; легальності до цього часу дозвільних документів українців на перебування в РП. Крім того, передбачено продовження до 30 червня можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.

За попередніми даними, у Польщі перебуває до одного мільйона українських біженців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення РФ.