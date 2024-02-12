Переможець президентських виборів Фінляндії висловився про підтримку України

Александр Стубб, який переміг на президентських виборах у Фінляндії, підтвердив свою підтримку України, що відбиває широкомасштабну військову агресію РФ. Він зазначив, що допомога Києву з боку його країни триватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Після оголошення результатів другого туру президентських виборів у Фінляндії, на яких колишній прем'єр-міністр країни Стубб від Коаліційної партії обійшов (51,6 % проти 48,4%) свого основного опонента екс-главу МЗС Пекка Хаавісто, переможець відповів на запитання представників ЗМІ щодо своєї позиції, зокрема, стосовно допомоги Україні.

За словами Стубба, "рішуча підтримка" України з боку Фінляндії продовжиться й надалі.

Також він висловився щодо ролі Гельсінкі в Північноатлантичному альянсі та зазначив, що для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням, а НАТО назвав найсильнішим оборонним союзом у світі.

На переконання Струбба, членство країни в альянсі є перевагою для НАТО.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, чи міг би він стати "голосом" Північноатлантичного альянсу у бік РФ, Стубб сказав, що не вірить у те, що зможе це зробити.

Президентські вибори в Фінляндії

Нагадаємо, що у Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Детальніше про нинішніх кандидатів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна. А вже 11 лютого стали відомі результати другого туру, на яких переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб, який обійшов колишнього главу МЗС Пекка Хаавісто.

Варто зауважити, що влітку 2023 року у Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.

Тепер Александр Струбб, який у 2014-2015 роках був прем'єр-міністром Фінляндії, у період 2015-2016 років - міністром фінансів, і до прем'єрства очолював міністерство Європи та зовнішньої торгівлі, після інаугурації 1 березня офіційно стане 13-м президентом Фінляндії.