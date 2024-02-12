Джон Кірбі стане помічником президента США і радником Білого дому з питань національної безпеки

Головний речник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Кірбі, іде на підвищення. Він стане помічником президента і радником Білого дому з питань національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кірбі, що раніше обіймав посади речника Пентагону і Державного департаменту, отримає новий титул - радник Білого дому з питань національної безпеки.

За словами анонімного чиновника агентства, його також підвищать із посади заступника помічника до статусу помічника президента. Він відповідатиме за координацію комунікацій з питань національної безпеки у різних відомствах.

У рамках нової структури він найме невеликий штат співробітників, які допомагатимуть йому синхронізувати повідомлення адміністрації з питань національної безпеки на додаток до щоденної роботи з пресою.

Кірбі був одним з найпомітніших облич Білого дому президента Байдена, часто проводив спільні брифінги разом із прес-секретарем Карін Жан-П'єр з висвітлення питань національної безпеки, особливо після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та подальшої атаки Ізраїлю на Сектор Газа.

Його виступи в кімнаті для брифінгів триватимуть і надалі, сказав чиновник.

Адмірал ВМС США у відставці Джон Кірбі, був координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій з моменту переходу з Пентагону в 2022 році.