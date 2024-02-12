Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Джон Кірбі стане помічником президента США і радником Білого дому з питань національної безпеки

 

Головний речник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Кірбі, іде на підвищення. Він стане помічником президента і радником Білого дому з питань національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кірбі, що раніше обіймав посади речника Пентагону і Державного департаменту, отримає новий титул - радник Білого дому з питань національної безпеки.

За словами анонімного чиновника агентства, його також підвищать із посади заступника помічника до статусу помічника президента. Він відповідатиме за координацію комунікацій з питань національної безпеки у різних відомствах.

У рамках нової структури він найме невеликий штат співробітників, які допомагатимуть йому синхронізувати повідомлення адміністрації з питань національної безпеки на додаток до щоденної роботи з пресою.

Кірбі був одним з найпомітніших облич Білого дому президента Байдена, часто проводив спільні брифінги разом із прес-секретарем Карін Жан-П'єр з висвітлення питань національної безпеки, особливо після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та подальшої атаки Ізраїлю на Сектор Газа.

Його виступи в кімнаті для брифінгів триватимуть і надалі, сказав чиновник.

Адмірал ВМС США у відставці Джон Кірбі, був координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій з моменту переходу з Пентагону в 2022 році.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6234
  0,0527
 0,14
EUR
 1
 40,5129
  0,1000
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6350  0,08 0,21 38,1596  0,12 0,30
EUR 40,6536  0,11 0,28 41,4136  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на 09.02.24, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5700  0,01 0,01 37,6000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес