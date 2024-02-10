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АНАЛІТИКА

Росіян закликали розвивати економіку за власний кошт Джерело: https://biz.censor.net/n3472651

 

Заходи державної підтримки не здатні самостійно забезпечити стійке економічне зростання в Росії, і для цього потрібно задіяти кошти громадян.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Іван Чебесков, передає The Moscow Times.

"Найважливішим джерелом фінансових ресурсів для забезпечення сталого економічного зростання є інвестиційні гроші як громадян, так і інституційних інвесторів, якщо ми говоримо про стійке зростання", - сказав Чебесков.

"Коли ми говоримо про заходи державної підтримки, ми розуміємо, що вона хороша лише на певних рівнях", - додав він.

Раніше задіяти заощадження населення, щоб "забезпечити фінансовий суверенітет" і досягти розвитку економіки, президенту РФ Владіміру Путіну запропонував голова Мінфіну Антон Силуанов.

Десятки трильйонів рублів особистих накопичень громадян - це "хороший ресурс", пояснював він: "Цей ресурс може приносити дохід громадянам, і в першу чергу він повинен працювати на доходи громадян, так і використовуватися як джерело для економічного розвитку".

За даними Росстату, на кінець жовтня 2023 російські громадяни мали 62,6 трлн руб. заощаджень.

Уряд РФ наступного року має намір скоротити витрати бюджету на підтримку національної економіки на 6%, з 4,13 трлн до 3,89 трлн руб., а в 2025 році - ще на 16%, до 3,25 трлн. Зекономлені гроші російська влада перенаправить на військові витрати, частка яких у бюджеті стане рекордною з радянських часів - 10,78 трлн рублів з 36,66 трлн, або майже 30%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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