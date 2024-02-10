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АНАЛІТИКА

ЄС має намір повністю відмовитися від використання ртуті до 2027 року

 

Європейська рада і Європейський парламент 8 лютого 2024 року досягли попередньої політичної угоди про повну відмову від ртуті в ЄС.

Сторони домовилися поетапно відмовитися від використання зубної амальгами, яка містить 50% ртуті, і заборонити виробництво, імпорт і експорт низки продуктів із додаванням ртуті, зокрема й деяких освітлювальних ламп, наголошується у пресрелізі Євроради.

Згідно з домовленостями, використання та експорт зубної амальгами в ЄС буде заборонено з 1 січня 2025 року, а її виробництво в ЄС та імпорт - з 1 липня 2026 року. Однак досягнуті домовленості передбачають відтермінування на 18 місяців для тих держав-членів, де в іншому випадку люди з низькими доходами постраждають непропорційно соціально-економічно.

З 1 січня 2026 року до 1 липня 2027 року буде також запроваджено заборону на виробництво, імпорт та експорт шести типів ламп, що містять ртуть.

Угода стосується використання ртуті в продуктах з метою створення Європи, вільної від ртуті.

Угода про відмову від використання ртуті має попередній характер і набуде форми закону після того, як її офіційно ухвалять Єврорада та Європарламент.

Стоматологія та виробництво освітлювальних ламп є найбільшими сферами застосування ртуті в ЄС. Щорічно в ЄС для виготовлення зубних амальгам використовується близько 40 тонн ртуті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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