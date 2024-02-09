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АНАЛІТИКА

В США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, які «озвучив» ШІ

 

У січні штучний голос президента США Джо Байдена телефоном закликав демократів Нью-Гемпшира пропустити праймеріз.

Згідно з рішенням Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) роботизовані дзвінки з використанням голосів, згенерованих штучним інтелектом, відтепер регулюватимуться Законом про захист споживачів телефонних послуг. По суті, регулятор просто проголосував за те, що такі голоси також є «штучними», тобто незаконними для дзвінків.

Слідчі, які вивчали фейковий дзвінок Байдена, нещодавно прийшли до висновку, що голос був згенерований інструментом ElevenLabs, а сам дзвінок надійшов від підозрілого телекомунікаційного провайдера Lingo, який також проходив через багато інших телекомів. FCC зазначає, що компанія (як би вона не називалася) роками займалась незаконними дзвінками.

Закон про захист споживачів телефонних послуг забороняє використання штучних або попередньо записаних голосів у більшості неекстрених дзвінків «без попередньої чіткої згоди абонента» і передбачає штрафні санкції за порушення.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: США
 

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