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АНАЛІТИКА

Один із найбільших банків Кіпру масово закриває рахунки росіян

 

Сотні росіян, які проживають на Кіпрі, втратили свої рахунки в одному з найбільших банків острова Hellenic.

Про це повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги, пише The Moscow Times.

Зокрема, йдеться про громадян РФ із "кіпрськими документами", які не є податковими резидентами Росії. Також закриття рахунків торкнулося їхніх операційних компаній. Причин свого рішення банк не вказав.

Hellenic - четвертий за розміром активів банк Кіпру. Раніше фінустанова повідомила про намір дотримуватися санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні. Раніше організація мала представництво в Росії, проте позбулася його у 2022 році.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року про закриття рахунків 4000 росіян повідомив інший великий банк Кіпру - Bank of Cyprus. Рішення торкнулося податкових резидентів РФ, тих, хто отримував дохід від санкційного бізнесу, а також власників посвідки на проживання типу F, що дається за покупку нерухомості на острові.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Кіпр, Росія
 

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