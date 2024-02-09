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Metro AG продовжить працювати в Росії
12:21 09.02.2024 |
Німецька мережа супермаркетів Metro AG засуджує російську агресію проти України, але не планує йти з російського ринку, сказав 8 лютого на зборах акціонерів компанії генеральний директор компанії Штеффен Гройбель.
За його словами, позиція компанії в цьому питанні за останній рік не змінилась.
"Експропріація інших іноземних компаній у Росії, яка відбулася протягом останнього часу, лише посилює нашу точку зору: якщо наш російський бізнес дістанеться олігархам, наближеним до російської влади, це буде не в найкращих інтересах для Metro AG та її акціонерів", - сказав він.
Гройбель сказав, що у 2022-2023 фіскальному році обсяг продажу Metro AG на російському ринку у рублевому еквіваленті скоротився на 7,9%. "І цей тренд продовжиться", - спрогнозував він.
"Дивовижно бачити на цьому тлі, як розвивається бізнес в Україні. Там обсяги продажу розвиваються позитивно - вони збільшились на 10,2%, попри війну", - сказав він.
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