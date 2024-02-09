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Ситуація в Червоному морі поки не відображається на світовій економіці – МВФ
11:57 09.02.2024 |
У Міжнародному валютному фонді вважають, що ситуація з обстрілом суден у Червоному морі поки не позначається на світовій економіці.
Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю The Washington Post.
Георгієва визнала, що впали перевезення через Суецький канал, також проблеми виникли у Панамського каналу.
За її словами, наразі наслідки ситуації в Червоному морі не мають такого масштабу, "який би суттєво пустив під укіс прогнози зростання світової економіки".
Георгієва також зазначила, що найбільше наслідки відчуваються в Єгипті, який покладається на доходи від Суецького каналу і зараз втрачає понад 100 млн дол на місяць.
"Звичайно, ситуація в Червоному морі додає трохи тиску на ціни. Поки що не до такої міри, щоб я сказала, що прогнози глобальної інфляції будуть переглянуті в бік зростання", - додала вона.
За даними МВФ, значно знизилися обсяги перевезень вантажів через Суецький канал, водночас зростають витрати на транспортування товарів морем і вартість страхування.
Так, у січні обсяг перевезень через Суецький канал упав майже наполовину порівняно з минулим роком. "Панамський канал теж зазнає неприємностей у зв'язку з посухою",- резюмувала очільниця МВФ.
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