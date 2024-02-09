Великий індійський НПЗ не купляє російську нафту через санкції - ЗМІ

Великий індійський нафтопереробний завод BPCL відмовився від купівлі російської нафти сорту "Сокол" через небажання банків-посередників проводити платежі.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на джерела у компанії.

"Індійський нафтопереробний завод BPCL утримується від купівлі російської сирої нафти сорту "Сокол", покладаючись переважно на "Уралс", оскільки банки-посередники не проводять платежі", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інших охочих придбати нафту "Сокол" у світі більше немає, а кількість покупців "Уралс" суттєво зменшилася. "Нафта "Уралс" - головний експортний російський сорт відвантажується із західних портів й переважно постачається до Азії через заборону ЄС на російську нафту. Індія стала найбільшим покупцем нафти, яка доставляється морем", - стверджує Reuters.

Водночас у BPCL відзначили, що обстріли хуситів у Червоному морі не вплинули на поставки російської нафти до НПЗ. У компанії додали, що відкриті до придбання нафти із усіх фінансово вигідних джерел. "Хоча BPCL розглядає можливість придбання сирої нафти із Венесуели, пропозиції були не вигідними, оскільки знижка має бути близько 10 дол", - наголошує агентство.

Як повідомляв Укрінформ, імпорт сирої нафти в Індію з РФ падає другий місяць поспіль до найнижчого рівня за рік, причиною цього стали санкції країн Заходу.