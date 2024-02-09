Американський виробник вогнетривких виробів потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Компанія продовжує працювати в Росії, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки до бюджету агресора.

Allied Mineral Products, LLC в Росії представлена ​​ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету Росії на $772 000. З квітня 2022 року компанія імпортувала у РФ продукцію загальною вартістю $3,5 млн.

Виробництво "Аллайд мінерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Росія, Татарстан), яка є кластером для виробництва БпЛА "Shahed-136".

Будь-яке підприємство, розташоване у межах "Алабуги", може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї.

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія "Аллайд мінерал продактс рус" імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину якої можуть використовувати для виробництва БпЛА. Зокрема, серед товарів фігурує "мулліт", який використовують у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.

"Таким чином компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста РФ, де підтримує функціонування спеціальної економічної зони "Алабуга", яка вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора", - заявляють у НАЗК.