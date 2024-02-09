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В Австралії військові-ветерани запропонували відновити гелікоптери Taipan, щоб їх передали Україні
23:12 08.02.2024 |
У Австралії ветерани армії та інженери зголосилися відновити гелікоптери Taipan. Їх можна буде передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.
Як пише видання, єдиною перепоною для погодження передачі Taipan Україні є вето австралійської армії. Представник Міноборони Австралії розповів, що наразі розбирання MRH-90 вже на стадії завершення і жоден з них не перебуває в льотному стані.
"Метод утилізації частин літака, в тому числі секцій планера, які не потрібні існуючим операторам, є предметом постійного процесу закупівель. Ці частини, які включають складний набір матеріалів, будуть утилізовані екологічно безпечним способом - цей процес ще не завершений", - сказав він.
Однак група колишніх військових та техніків зголосилась на волонтерських засадах відновити Taipan, які ще мають деталі, необхідні для роботи. Вони надіслали свою пропозицію міністру оборони надіслали країни та закликали його зупинити процес утилізації.
"Спільними зусиллями австралійської громади ми зможемо врятувати ці цінні планери для країни, яка відчайдушно потребує військової техніки для зміцнення і посилення своїх можливостей, - розповів колишній солдат Кріс Мур.
Журналісти з'ясували, що ветерани ще можуть відновити певну кількість Taipan, але багато з них вже розібрали до стану, який не підлягає відновленню.
"Деякі з вертольотів, нещодавно сфотографовані в Таунсвіллі, все ще в досить хорошому стані - шасі, коробка передач і головка все ще встановлені - і там не залишилося достатньо технічного персоналу Airbus, щоб продовжити їх розбирання", - сказав один з представників галузі.
NH90 Taipan
Двомоторний багатоцільовий військовий вертоліт середнього розміру. NH90 є першим серійним гелікоптером, повністю оснащеним електронним управлінням польотом. Існує два основних варіанти: тактичний транспортний гелікоптер (TTH) для використання в армії та військово-морський фрегат-вертоліт НАТО (NFH).
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Австралія вирішила розібрати й утилізувати відставні вертольоти Taipan замість того, щоб відправити їх в Україну. Однак
Україна подала офіційний запит на постачання гелікоптерів 19 грудня 2023 року, попри те, що в літака є документально підтверджені проблеми з безпекою та експлуатацією.
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