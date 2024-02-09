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АНАЛІТИКА

США ввели санкції проти міжнародної мережі, що незаконно торгувала російською нафтою

 

Уряд Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти чотирьох міжнародних компаній, а також одного судна, які були залучені до схеми нелегальної торгівлі російською нафтою за цінами, вищими за встановлені ліміти.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC застосовує другий крок упродовж 2024 року щодо обмеження цін (на російську нафту - ред.) й запроваджує санкції проти чотирьох організацій, а також визначає одне судно як заблоковану для користування власність», - зазначається в повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, порушення чинили компанії, розташовані в ОАЕ й Ліберії. Мережа була залучена до нелегальної схеми, за допомогою якої відбувалися операції з російською нафтою за ціною продажу $80 за баррель.

Крім того, в OFAC повідомили про два нових рішення на виконання зобов'язань G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати є частиною міжнародної коаліції країн G7, Євросоюзу й Австралії, які погодилися заборонити імпорт сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації за цінами, вищими встановленого ліміту. 1 лютого Коаліція оприлюднила попередження з вимогами щодо обмеження цін на нафту. Документ містить конкретні приклади зі схемами ухилення від обмежень та попередження щодо відповідальності за такі дії.
Ключові теги: США, Росія
 

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