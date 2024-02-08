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АНАЛІТИКА

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії торкнеться 55 компаній і понад 60 осіб, - Bloomberg

 

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти близько 55 компаній та понад 60 фізичних осіб у рамках нового пакету заходів, приуроченого до другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з попередніми документами, обмеження будуть націлені на окремих осіб та фірми, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, які використовуються російськими військовими фірмами для створення озброєнь.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів, перш ніж вони будуть прийняті, також будуть націлені на судноплавні компанії, які забезпечують транспортування та логістику для перевезення боєприпасів із Північної Кореї до Росії. Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.

Пакет санкцій, який стане 13-м після вторгнення, як очікується, буде обмеженим за обсягом. Група держав-членів закликає блок бути більш амбітним та додати до цього нові економічні санкції.

Поточні пропозиції також включають включення до списків санкцій кількох військових та інших чиновників, політиків, зокрема Олексія Дюміна, колишнього охоронця президента Росії Володимира Путіна і нинішнього губернатора Тульської області, а також директорів компаній, свідчать документи. Списки можуть змінитися, перш ніж вони будуть узгоджені державами-членами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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