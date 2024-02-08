Фінансові новини
- |
- 08.02.24
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Італії дав «зелене світло» на продовження допомоги Україні
17:45 08.02.2024 |
Палата депутатів Італії дала "зелене світло" на продовження військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
"Палата депутатів дала зелене світло указу, що подовжує дозвіл на передачу військових машин, матеріалів і обладнання урядовим органам України", - ідеться в повідомленні.
Це рішення підтримали 218 депутатів, виступили "проти" - 42.
Італія залишається одним із найнадійніших прихильників України. З жовтня 2022 року Італією керує трипартійна коаліція на чолі з ультраправим прем'єр-міністром Джорджією Мелоні.
Депутати від правлячої партії "Лега" віцепрем'єра Маттео Сальвіні також проголосували за указ.
"Ми не можемо опустити руки заради України. Ми не дозволимо автократії зруйнувати наше майбутнє": - заявив депутат від партії "Лега" Паоло Форментіні.
Водночас він закликав докласти більше зусиль для досягнення рішення за столом переговорів.
Допомога Італії Україні
У грудні 2023 року уряд Італії прийняв ухвалу, що дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення мало підтримати парламент країни.
Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський Союз до формування власної армії, яка відігравала б роль у підтримці миру, а також запобігала конфліктам.
Нещодавно Reuters писало, що Італія сподівається використати головування в G7, щоб кинути виклик уявленням, що зростають, про те, що Росія перемагає в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний
|Сенат США розгляне окремий проєкт про допомогу Україні і Ізраїлю без міграційної реформи
|РФ ударила по Харкову двома балістичними ракетами з КНДР
|Рада зробила перший крок до вирішення проблеми з прибутком оборонних підприємств
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|США ввели санкції проти міжнародної мережі, що незаконно торгувала російською нафтою
|Новий пакет санкцій ЄС проти Росії торкнеться 55 компаній і понад 60 осіб, - Bloomberg
|Парламент Італії дав «зелене світло» на продовження допомоги Україні
|Тайвань заборонив експорт близько 80 видів верстатів до Росії та Білорусі
|Швеція має намір взяти участь в операціях США та ЄС у Червоному морі
|Росіяни відчувають брак запчастин до китайських автомобілів
Бізнес
|Європарламент використовуватиме TikTok для виборчої кампанії в ЄС попри заборону
|Для скидання забутого пароля Vision Pro необхідно фізично передати гарнітуру Apple. При цьому втрачається весь контент
|TSMC побудує другий завод у Японії
|Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація
|Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень
|Apple стала найбільш шанованою компанією у світі - 17 рік поспіль
|Hyundai презентував оновлений кросовер Bayon