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АНАЛІТИКА

Парламент Італії дав «зелене світло» на продовження допомоги Україні

 

Палата депутатів Італії дала "зелене світло" на продовження військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Палата депутатів дала зелене світло указу, що подовжує дозвіл на передачу військових машин, матеріалів і обладнання урядовим органам України", - ідеться в повідомленні.

Це рішення підтримали 218 депутатів, виступили "проти" - 42.

Італія залишається одним із найнадійніших прихильників України. З жовтня 2022 року Італією керує трипартійна коаліція на чолі з ультраправим прем'єр-міністром Джорджією Мелоні.

Депутати від правлячої партії "Лега" віцепрем'єра Маттео Сальвіні також проголосували за указ.

"Ми не можемо опустити руки заради України. Ми не дозволимо автократії зруйнувати наше майбутнє": - заявив депутат від партії "Лега" Паоло Форментіні.

Водночас він закликав докласти більше зусиль для досягнення рішення за столом переговорів.

Допомога Італії Україні

У грудні 2023 року уряд Італії прийняв ухвалу, що дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення мало підтримати парламент країни.

Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський Союз до формування власної армії, яка відігравала б роль у підтримці миру, а також запобігала конфліктам.

Нещодавно Reuters писало, що Італія сподівається використати головування в G7, щоб кинути виклик уявленням, що зростають, про те, що Росія перемагає в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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