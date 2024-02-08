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Тайвань заборонив експорт близько 80 видів верстатів до Росії та Білорусі
17:40 08.02.2024 |
Тайвань додав 77 позицій до списку високопродуктивних верстатів, експорт яких заборонено до Росії та Білорусі. Заборона запроваджується, щоб не допустити використання російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій у війні проти України, пише видання Focus Taiwan з посиланням на заяву міністерства економіки Тайваню.
Товари, додані до списку експортного контролю, включають складні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), обробні центри, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.
Минулого року експорт Тайваню цих 77 видів верстатів до Росії сягнув $45 млн, що становить 1,47% від загального обсягу експорту Тайваню до Росії.
У Тайвані побоюються, що якщо буде виявлено, що тайванські верстати експортуються до Росії для виготовлення військової зброї, це може вплинути на готовність німецьких і японських виробників ключових компонентів продавати свою продукцію Тайваню.
Міністерство економіки також звернулося до тайванських виробників, які експортують продукцію до Туреччини й Об'єднаних Арабських Еміратів, з вимогою не перенаправляти постачання до Росії та Білорусі.
Офіційно, заборона експорту верстатів до Росії почне діяти з 8 березня 2024 року.
На початку лютого Тайвань увів санкції проти російської компанії "Ай Машин Технолоджі", одного з найбільших імпортерів тайванських верстатів у Росії після того, як про неї написала американська газета Washington Post.
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