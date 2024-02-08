Тайвань заборонив експорт близько 80 видів верстатів до Росії та Білорусі

Тайвань додав 77 позицій до списку високопродуктивних верстатів, експорт яких заборонено до Росії та Білорусі. Заборона запроваджується, щоб не допустити використання російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій у війні проти України, пише видання Focus Taiwan з посиланням на заяву міністерства економіки Тайваню.

Товари, додані до списку експортного контролю, включають складні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), обробні центри, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.

Минулого року експорт Тайваню цих 77 видів верстатів до Росії сягнув $45 млн, що становить 1,47% від загального обсягу експорту Тайваню до Росії.

У Тайвані побоюються, що якщо буде виявлено, що тайванські верстати експортуються до Росії для виготовлення військової зброї, це може вплинути на готовність німецьких і японських виробників ключових компонентів продавати свою продукцію Тайваню.

Міністерство економіки також звернулося до тайванських виробників, які експортують продукцію до Туреччини й Об'єднаних Арабських Еміратів, з вимогою не перенаправляти постачання до Росії та Білорусі.

Офіційно, заборона експорту верстатів до Росії почне діяти з 8 березня 2024 року.

На початку лютого Тайвань увів санкції проти російської компанії "Ай Машин Технолоджі", одного з найбільших імпортерів тайванських верстатів у Росії після того, як про неї написала американська газета Washington Post.