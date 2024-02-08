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Швеція має намір взяти участь в операціях США та ЄС у Червоному морі
17:30 08.02.2024 |
Швеція має намір взяла участь в операціях Сполучених Штатів і Євросоюзу в Червоному морі.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Планується, що Швеція візьме участь у двох операціях: операції Prosperity Guardian, ініційованій США, та операції ЄС Aspides, яка ще не розпочалася.
"Головне завдання - забезпечити захист цивільного судноплавства від невибіркових атак повстанців хуті, які загрожують поставити під загрозу життєво важливі частини світової торгівлі. Ми несемо спільну відповідальність із нашими країнами-партнерами", - заявив Біллстрем.
За словами міністра закордонних справ, реалізація планів неможлива без широкої підтримки в Риксдазі.
Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу
З листопада минулого року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці і в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
У відповідь на численні обстріли торгових суден, 12 січня США та Великобританія розпочали ракетні удари по військових об'єктах угруповання хуситів у Ємені.
17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.
Після того, як більше десятка ударів не змогли зупинити напад угруповання на іноземні судна у Червоному морі, Білий дім розпочав розробку планів тривалої військової кампанії проти хуситів.
22 січня Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС досягли принципової політичної угоди про початок військової операції Aspides із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі. Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів на комерційні кораблі.
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