Європарламент: Вибори у Сербії пройшли з порушеннями і не були справедливими

Вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах, вважають депутати Європарламенту та закликають до незалежного розслідування порушень.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Останні парламентські та місцеві вибори в Сербії виявилися "нижче від очікуваних стандартів для країни-кандидата на вступ до ЄС", стверджують депутати Європарламенту.

У резолюції, ухваленій у четвер 461 голосом "за", 53 "проти" і 43 "утрималися", парламент зазначив, що вибори були позначені численними процедурними недоліками.

Нагадуючи сербській владі, що "належне функціонування демократичних інститутів Сербії лежить в основі процесу вступу Сербії до ЄС", депутати Європарламенту закликали провести незалежне розслідування порушень на парламентських, провінційних і місцевих виборах, з особливою увагою до виборів у Белграді.

Депутати висловили жаль з приводу відсутності інституційної реакції на серйозні підозри у причетності чинної влади до маніпуляцій та зловживань на виборах, що, на їхню думку, сприяє безкарності та продовженню таких практик.

Парламент також засудив відсутність результатів у переслідуванні та покаранні за виборчі правопорушення.

Серед них - серйозні звинувачення у незаконних маніпуляціях з реєстром виборців та виборчими правами, тиск та залякування громадян та кандидатів на виборах, випадки корупції, підробки підписів громадян, клієнтелізм, а також незаконне та неправомірне зловживання даними громадян.

Якщо результати розслідування вкажуть на те, що сербська влада була безпосередньо причетна до фальсифікації результатів голосування, депутати Європарламенту закликали призупинити фінансування ЄС.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.