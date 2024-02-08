Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент: Вибори у Сербії пройшли з порушеннями і не були справедливими

 

Вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах, вважають депутати Європарламенту та закликають до незалежного розслідування порушень.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Останні парламентські та місцеві вибори в Сербії виявилися "нижче від очікуваних стандартів для країни-кандидата на вступ до ЄС", стверджують депутати Європарламенту.

У резолюції, ухваленій у четвер 461 голосом "за", 53 "проти" і 43 "утрималися", парламент зазначив, що вибори були позначені численними процедурними недоліками.

Нагадуючи сербській владі, що "належне функціонування демократичних інститутів Сербії лежить в основі процесу вступу Сербії до ЄС", депутати Європарламенту закликали провести незалежне розслідування порушень на парламентських, провінційних і місцевих виборах, з особливою увагою до виборів у Белграді.

Депутати висловили жаль з приводу відсутності інституційної реакції на серйозні підозри у причетності чинної влади до маніпуляцій та зловживань на виборах, що, на їхню думку, сприяє безкарності та продовженню таких практик.

Парламент також засудив відсутність результатів у переслідуванні та покаранні за виборчі правопорушення.

Серед них - серйозні звинувачення у незаконних маніпуляціях з реєстром виборців та виборчими правами, тиск та залякування громадян та кандидатів на виборах, випадки корупції, підробки підписів громадян, клієнтелізм, а також незаконне та неправомірне зловживання даними громадян.

Якщо результати розслідування вкажуть на те, що сербська влада була безпосередньо причетна до фальсифікації результатів голосування, депутати Європарламенту закликали призупинити фінансування ЄС.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.
Ключові теги: Сербія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5707
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 40,4129
  0,0906
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5704  0,01 0,03 38,0574  0,02 0,06
EUR 40,5443  0,00 0,01 41,2952  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5750  0,00 0,01 37,5850  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес