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Німеччина відправила фрегат у Червоне море в межах місії ЄС
14:33 08.02.2024 |
Німеччина у четвер відправила фрегат "Гессен", щоб приєднатися до військово-морської місії Євросоюзу в Червоному морі, яка розпочнеться в середині лютого для захисту торгових суден від нападів підтримуваного Іраном єменських бойовиків-хуситів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Фрегат "Гессен" вийшов з північноморського порту Вільгельмсхафен до Червоного моря, але його участь у місії ЄС все ще залежить від мандату Євросоюзу та схвалення Бундестагу, яке очікується наприкінці лютого.
"Ми очікуємо весь спектр прямих і непрямих атак, починаючи від балістичних ракет широкого радіуса дії... і закінчуючи безпілотниками і дистанційно керованими човнами в режимі камікадзе", - заявив командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак, коментуючи місію судна.
Він наголосив, що вільні морські торговельні шляхи є основою промисловості Німеччини, і поточна ситуація в Червоному морі вже спричинила зменшення постачання та змусила деякі компанії зупинити своє виробництво.
Раніше повідомляли, що "Гессен" має допомогти у відбитті нападів єменських хуситів та захистити морський рух.
"Гессен" буде одним зі щонайменше трьох фрегатів або есмінців, які, згідно з так званою концепцією кризового менеджменту Європейської служби зовнішніх дій, потрібні для розгортання у мінімальній кількості.
Корабель ВМС Німеччини має радіолокаційну розвідку, здатну одночасно виявляти 1000 цілей, зенітні ракети та ударні вертольоти.
Після того, як підтримувані Іраном сили хуситів почали нападати на судна в Червоному морі, що вони називають актами солідарності з палестинцями проти Ізраїлю, в рамках американсько-британської операції були завдані повітряні удари по об'єктах хуситів, розташованих в Ємені.
ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.
ЄС має намір розпочати військово-морську місію в регіоні пізніше цього місяця, щоб допомогти захистити міжнародні судна від нападів, але прагне відмежуватися від американо-британської операції.
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