Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина відправила фрегат у Червоне море в межах місії ЄС

Німеччина відправила фрегат у Червоне море в межах місії ЄС
 

Німеччина у четвер відправила фрегат "Гессен", щоб приєднатися до військово-морської місії Євросоюзу в Червоному морі, яка розпочнеться в середині лютого для захисту торгових суден від нападів підтримуваного Іраном єменських бойовиків-хуситів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Фрегат "Гессен" вийшов з північноморського порту Вільгельмсхафен до Червоного моря, але його участь у місії ЄС все ще залежить від мандату Євросоюзу та схвалення Бундестагу, яке очікується наприкінці лютого.

"Ми очікуємо весь спектр прямих і непрямих атак, починаючи від балістичних ракет широкого радіуса дії... і закінчуючи безпілотниками і дистанційно керованими човнами в режимі камікадзе", - заявив командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак, коментуючи місію судна.

Він наголосив, що вільні морські торговельні шляхи є основою промисловості Німеччини, і поточна ситуація в Червоному морі вже спричинила зменшення постачання та змусила деякі компанії зупинити своє виробництво.

Раніше повідомляли, що "Гессен" має допомогти у відбитті нападів єменських хуситів та захистити морський рух.

"Гессен" буде одним зі щонайменше трьох фрегатів або есмінців, які, згідно з так званою концепцією кризового менеджменту Європейської служби зовнішніх дій, потрібні для розгортання у мінімальній кількості.

Корабель ВМС Німеччини має радіолокаційну розвідку, здатну одночасно виявляти 1000 цілей, зенітні ракети та ударні вертольоти.

Після того, як підтримувані Іраном сили хуситів почали нападати на судна в Червоному морі, що вони називають актами солідарності з палестинцями проти Ізраїлю, в рамках американсько-британської операції були завдані повітряні удари по об'єктах хуситів, розташованих в Ємені.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

ЄС має намір розпочати військово-морську місію в регіоні пізніше цього місяця, щоб допомогти захистити міжнародні судна від нападів, але прагне відмежуватися від американо-британської операції.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5707
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 40,4129
  0,0906
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5704  0,01 0,03 38,0574  0,02 0,06
EUR 40,5443  0,00 0,01 41,2952  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5750  0,00 0,01 37,5850  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес