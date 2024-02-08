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АНАЛІТИКА

Реальні доходи населення в ОЕСР у III кв. скоротилися на 0,2%

Реальні доходи населення в ОЕСР у III кв. скоротилися на 0,2%

 

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у липні-вересні минулого року знизилися на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, повідомляється у звіті ОЕСР.

Зниження спостерігається уперше після чотирьох кварталів зростання, водночас реальний ВВП у розрахунку на душу населення в третьому кварталі зріс на 0,3%.

Незважаючи на скорочення загального показника, з 21 держави ОЕСР, дані щодо яких були відомі, 11 зафіксували зростання реальних доходів населення. Найсильніша динаміка спостерігалася в Угорщині (підйом на 5,5%), найгірші цифри показала Іспанія (зниження на 2,1%).

В Італії подушкові доходи населення зросли на 1,4%, у Великій Британії - на 0,2%. У Німеччині показник скоротився на 0,6%, у Канаді - на 0,5%, у США - на 0,3%, у Франції - на 0,1%.

Для порівняння: у другому кварталі минулого року реальні доходи населення в державах ОЕСР підвищилися на 0,5%, тоді як реальний ВВП на душу населення зріс на 0,4%. У першому кварталі перший показник збільшився на 1,2%, другий - підвищився на 0,3%.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея, Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована в Парижі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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