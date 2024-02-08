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АНАЛІТИКА

Уже сьомий російський мільярдер відмовляється від громадянства РФ

 

Колишній партнер російського олігарха Алішера Усманова бізнесмен Василь Анісімов став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства Росії після початку війни в Україні.

Згідно з документами, які він надав російському Forbes, Анісімов зробив це ще у вересні 2022 року. Проте досі про це не було відомо, передає The Moscow Times.

На сьогодні у бізнесмена, який проживає в Швейцарії, залишається громадянство Домініки та Хорватії. Перше він придбав ще в середині 1990-х лише за $60 тис. Хорватський паспорт Анісімов отримав у жовтні 2003 року. Для цього йому довелося вкласти в нерухомість країни $11 млн. Гроші пішли, зокрема на будівництво спортивної бази на острові Корчула. Аж до початку війни в Україні на цій базі тренувалися російські гімнастки.

Анісімов стверджує, що в Росії більше не володіє жодними активами. За його словами, свою колишню компанію Coalco, а з нею і "Велике Домодєдово" він передав менеджерам. Проте бізнесмен продовжує відвідувати країну. Робить він це за бізнес-візою, яку оформляє на запрошення від компанії "Велике Домодєдово".

За оцінкою Forbes, Анісімов володіє статками у $1,6 млрд. Здебільшого це гроші, отримані від продажу частки в Михайлівському ГЗК Усманову та інших активів. Крім того, мільярдер має бізнес у Казахстані та в Африці. У 2022 році він зайнявся нерухомістю в ОАЕ.

Раніше від російського громадянства відмовилася низка великих бізнесменів. Серед них: засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов, засновник інвестиційної компанії "Трійка Діалог" Рубен Варданян, засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник енергетичної компанії "Ареті" Ігор Макаров та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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